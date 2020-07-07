Титов попросил Мишустина учесть положение частных кадастровых инженеров в законопроекте

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой учесть опасения предпринимателей при доработке законопроекта о государственных кадастровых инженерах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В своем обращении Титов поясняет, что нынешний федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости", внесенный в Госдуму с поправками "восполняет многие пробелы и конкретизирует нормы", но отдельные нормы "вызывают вопросы". Так, "Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" (ФКП) предлагается наделить полномочиями на проведение работ, которые в настоящее время составляют основу частного бизнеса кадастровых инженеров.

"Речь фактически идет о формировании института государственных кадастровых инженеров, которые будут находиться в структуре ФКП и безвозмездно использовать государственные ресурсы. Их информационное и административное преимущество перед частными кадастровыми инженерами приведет к неконкурентным условиям. Пояснительная записка к законопроекту не позволяет определить позицию авторов по поводу объемов и категорий кадастровых работ, фактически передаваемых в компетенцию ФКП, а также относительно влияния этого на рынок соответствующих услуг", - приводит пресс-служба слова Титова.

Бизнес-омбудсмен в связи с этим попросил доработать законопроект в этой части с учетом положения частного бизнеса.