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Индия впервые за 18 лет достигла профицита в торговле

Ее положительное сальдо составило в июне около $786 млн

ТАСС, 7 июля. Индия впервые за 18 лет достигла положительного сальдо в торговле, которое составило в июне около $786 млн. Об этом во вторник сообщило индийское министерство торговли.

По оценкам ведомства, к профициту в июне привело замедление на 12% темпов сокращения экспорта, в то время как уровень импорта в прошлом месяце упал на 49%. В результате объем индийского импорта составил в июне $21,1 млрд, а экспорта - $21,9 млрд.

Последний раз Индия обладала положительным сальдо в торговле в январе 2002 года с профицитом в $10 млн.

Темпы сокращения экспорта замедлились в связи с возвращением отраслей индийской промышленности к нормальной деятельности после поэтапной отмены в стране ограничений из-за пандемии коронавируса. Это позволило увеличить экспорт ряда товаров, в частности железной руды и продуктов питания.

В то же время в июне Индия продолжала сокращать импорт транспортного оборудования, химикатов, стали, бытовой электроники, хлопка, тканей и драгоценных металлов. В июне Индия сократила импорт нефти на 55% по сравнению с предыдущим месяцем.

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