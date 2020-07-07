Опрос: в России возобновили работу почти половина предприятий

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Почти половина (48%) предпринимателей России заявили о том, что их бизнес уже начал работу, следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по еженедельному проекту "Бизнес-барометр страны", который имеется в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время 48% предпринимателей заявили о том, что их бизнес уже начал работу. Восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать 32% бизнесов, окончательно закрыты - 13%, в стадии закрытия - 7%", - говорится в исследовании.

О наличии плана действий по восстановлению деятельности заявили 37% предпринимателей, еще 40% пока наблюдают за ситуацией, а у 23% никакого плана нет. Большинство (73%) опрошенных для восстановления деятельности планируют работать с населением, а 28% - с другими компаниями. Участвовать в госзакупках намереваются 19% предпринимателей. Свыше трети (37%) бизнесменов полагают, что на восстановление бизнеса у них уйдет от полугода до года. Еще четверть (27%) рассчитывают восстановиться за один-два года, а 19% - за срок от трех до шести месяцев.

В качестве финансовых инструментов для восстановления почти половина (47%) предпринимателей планирует использовать банковские кредиты, 34% - собственные накопления, 31% собирается получить субсидии и льготные кредиты через инфраструктуру поддержки бизнеса.

Проект "Бизнес-барометр страны" призван через проведение опросов измерять настроения бизнеса и масштабы сложившихся проблем в регионах в период пандемии нового коронавируса. В опросе приняли участие 26,8 тыс. предпринимателей из 83 субъектов РФ, 98% которых относятся к микро-, малому или среднему бизнесу.

Меры поддержки бизнеса

В условиях пандемии коронавируса правительство страны приняло несколько пакетов мер по поддержке малых и средних предприятий (МСП). Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. МСП в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Помимо этого, в июле должна начаться реализация Национального плана восстановления экономики РФ, стоимость которого сейчас оценивается в 5 трлн рублей. В середине июня пресс-служба правительства сообщила, что проект общенационального плана восстановления экономики страны после его доработки был направлен президенту РФ. В кабмине подчеркнули, что в проект документа вошли меры, предложенные Госдумой и Советом Федерации, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией" и "Опорой России", Общероссийским народным фронтом, а также представителями научного сообщества.