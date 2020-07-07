"Ленфильм" ведет переговоры о привлечении генерального инвестора для обновления киностудии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. "Ленфильм" ведет переговоры с рядом организаций для привлечения генерального инвестора, что позволит ускорить модернизацию съемочных площадок и всей инфраструктуры киностудии. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности генерального директора компании Инесса Юрченко в интервью ТАСС.

"Ленфильм" находится в поиске генерального инвестора, который позволит ускорить модернизацию не только съемочных площадок, но и всей инфраструктуры киностудии", - сказала Юрченко.

В активе киностудии - четыре крупных кинопавильона, съемочная техника, корпус постпродакшна, административный корпус, музей ретроавтомобилей и участок на улице Тамбасова. Площадь зданий на улице Тамбасова составляет примерно 20 тыс. кв. м. Помещения, сдаваемые в аренду под склады и автосервисы, приносят компании ежегодную прибыль в размере 19 млн рублей, добавила врио главы "Ленфильма".

В соответствии с утвержденной программой финансового оздоровления предприятия, "Ленфильм" планируется вывести на самоокупаемость в 2025 году. Однако, по оценкам Юрченко, при максимальной и своевременной поддержке государства, состояние "Ленфильма" удастся стабилизировать уже в ближайшие три года.

О ситуации на киностудии

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с банком ВТБ на 1,5 млрд рублей. Долг киностудии перед банком увеличился до 2,2 млрд рублей. Счета киностудии арестованы с середины 2019 года, сумма задолженности киностудии, помимо задолженности перед ВТБ, приближается к 90 млн. Сумма долга киностудии по 30 проигранным судебным искам составила 18 млн рублей.