"Ленфильм" не получил выплат от дистрибьютора из КНР за права на "Золотую коллекцию"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. "Ленфильм" не получил выплат от китайского кинодистрибьютора Hippo Film Company, которому в 2019 году киностудия предоставила исключительные права на распространение фильмов из "Золотой коллекции" в КНР и некоторых других регионах. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности генерального директора "Ленфильма" Инесса Юрченко в интервью ТАСС.

"В прошлом году "Ленфильм" заключил контракт с китайской компанией Hippo Film Company по предоставлению исключительных прав на распространение фильмов киностудии из "Золотой коллекции" в сети интернет на территории Китая и ряда других регионов. Однако за год "Ленфильм" не получил ни единого отчета или платежа. Юристы студии занимаются решением этой проблемы, направлен запрос в адрес Hippo Film Company", - отметила Юрченко.

"Золотая коллекция" "Ленфильма" содержит более 1,7 тыс. кинолент, это самые популярные фильмы, созданные киностудией. Исключительные права на значительную часть наиболее востребованных фильмов "Золотой коллекции" - 1 342 фильма - Государственный Фонд Кинофильмов России передал по лицензионному договору петербургской компании "Твин СП". Министерство культуры занимается вопросом возврата "Ленфильму" прав на эти кинокартины.

О ситуации на киностудии

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с банком ВТБ на 1,5 млрд рублей. Долг киностудии перед банком увеличился до 2,2 млрд рублей. Счета киностудии арестованы с середины 2019 года, сумма задолженности киностудии, помимо задолженности перед ВТБ, приближается к 90 млн. Сумма долга киностудии по 30 проигранным судебным искам составила 18 млн рублей.