В России нашли четыре самородка изумруда общим весом почти 5 кг

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. На единственном в России месторождении изумрудов - Малышевском месторождении - нашли сразу четыре коллекционных самородка общим весом почти 5 кг, сообщили ТАСС в компании "Ростех-капитал". Их стоимость может достигать $40 тыс., уточнили в компании, управляющей прииском.

"Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 кг найдены на Мариинском прииске госкорпорации "Ростех" - это первая массовая находка камней такого качества за последние 20 лет", - говорится в сообщении. Изумруды были найдены на ленте конвейера при сортировке камней.

Масса четырех найденных на прииске изумрудов варьируется от 1 кг до 1,5 кг, стоимость - от $7 тыс. до $11 тыс. Камни имеют правильную форму, темно-зеленый цвет и хороший сорт. Сейчас самородки проходят оценку в Гохране РФ, после этого будет принято решение об их продаже.

Как сообщил гендиректор "Ростех-капитала" Кирилл Федоров, за первые полгода на Малышевском месторождении обнаружили шесть крупных изумрудов - это больше, чем за весь 2019 год, и вдвое выше показателей за 2018 год. "Таких результатов удалось достичь благодаря изменению технологии дробления руды, на которую предприятие перешло в рамках новой стратегии развития. Мы изменили настройки фракционного оборудования, что позволило нам увеличить размер камней с сохранением их природной формы в готовом сырье. Такие изумруды более востребованы и ценятся выше, чем мелкие камни", - отметил он.

Новая стратегия развития прииска была утверждена в январе 2020 года, она направлена на увеличение добычи драгоценных камней и повышение операционной эффективности предприятия до 2025 года.

Мариинский прииск "Ростеха" - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.