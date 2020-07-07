Банки выдали системообразующим предприятиям льготные кредиты на почти 140 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банки выдали системообразующим предприятиям кредиты на пополнение оборотных средств на общую сумму 132,9 млрд рублей, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития РФ. Первые кредиты были оформлены 30 апреля - спустя две недели после объявления президентом РФ о программе кредитования системообразующих предприятий.

"Общая сумма выданных льготных кредитов системообразующим предприятиям составила 132,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные по выдаче кредитов одиннадцатью банками - участниками программы. Это ВТБ, Ак Барс, Совкомбанк, Новикомбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, "Открытие", РНКБ, Россельхозбанк, АО "АБ "Россия", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономразвития, средний размер кредита превышает 900 млн рублей. Средняя ставка по кредитам составляет 2,9%, а все, что выше нее, субсидируется государством.

В сообщении отмечается, что к программе на данный момент присоединились 17 банков.

Ранее Минэкономразвития внесло в правительство ряд предложений по смягчению требований к системообразующим предприятиям для получения господдержки. Глава министерства Максим Решетников заявлял, что правительство обсуждает вопрос смягчения критериев по снижению выручки для получения системообразующими компаниями господдержки, но позиция по ограничению выплаты дивидендов не изменится.

Правительство РФ разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий в условиях пандемии и распространения коронавируса. В их числе - кредиты по льготной ставке на пополнение оборотных средств. Для получения такого кредита компания должна соответствовать ряду критериев, один из них - снижение выручки во втором квартале 2020 года на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.