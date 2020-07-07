МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании автолизинга для каршеринговых компаний. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Государство будет субсидировать до четверти расходов на приобретение автомобильной техники каршеринговыми компаниями и арендодателями, - говорится в сообщении. - Речь идет о предоставлении скидки на авансовый платеж по договору операционного лизинга до 25% стоимости транспортного средства". Скидка будет предоставлена в рамках программы "Доступная аренда".

В правительстве пояснили, что скидка будет доступна гражданам, а также предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения, и компаниям, планирующим предоставлять приобретаемую в лизинг технику в аренду, например, в рамках каршеринга. Основное условие программы - транспортное средство должно быть произведено в России.

"Новый механизм сделает аренду и лизинг автомобилей привлекательнее. С его помощью в 2020 году планируется реализовать до 14 тыс. транспортных средств отечественного производства", - добавили в кабмине.

Программа утверждена в дополнение к уже действующему механизму финансового лизинга, по которому предоставляется скидка 10%. Есть также опция для малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей, которые берут в финансовый лизинг седельные тягачи. Для них скидка составляет 12,5%.