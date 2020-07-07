Банки одобрили кредиты под 2% на возобновление деятельности в сумме 316 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банки за месяц с начала старта программы льготного кредитования на возобновление деятельности одобрили 134 тыс. кредитов под 2% - на общую сумму 315,6 млрд рублей, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

"Программа льготного кредитования на возобновление деятельности под 2% поможет поддержать более 3 млн рабочих мест. Спустя месяц с момента старта программы банки одобрили 134 тыс. кредитов на сумму более 315,6 млрд рублей. Заключено уже 84,3 тыс. кредитов на сумму 209,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что основная масса кредитов приходится на Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Банк МСП, РНКБ Банк.

Ранее правительство РФ увеличило лимит по программе льготных зарплатных кредитов до 468 млрд рублей с 248 млрд рублей.

Программа кредитования под 2% годовых предприятиям из пострадавших от пандемии отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям стартовала 1 июня 2020 года. Кредит выдается в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника за шесть месяцев. Если предприятие сохранит 90% рабочих мест, всю сумму кредита и проценты полностью погасит государство, при сохранении 80% рабочих мест спишется половина кредита.

Поддержка занятости

В Минэкономразвития отмечают, что предприятия малого и среднего предпринимательства (МСП), микропредприятия, крупный бизнес, а также индивидуальные предприниматели (ИП) заключили кредитные соглашения на поддержку занятости на сумму около 300 млрд рублей. Из них около 91 млрд руб. приходится на кредиты под 0% (заключено 36,4 тыс. кредитных соглашений) и около 209 млрд рублей - на кредиты под 2% (84,3 тыс. кредитных соглашений).

Кроме того, антикризисные меры правительства предусматривают предоставление субсидий на заработную плату из расчета 1 МРОТ на сохраненное рабочее место в месяц. "В апреле удалось поддержать 3,64 млн рабочих мест, а в мае 3,54 млн - это более 23% занятых в МСП и порядка 5% занятых в целом по экономике. При этом основная масса субсидий пошла на поддержку микропредприятий, в том числе ИП без работников", - указывают в министерстве.