Экспорт косметики и лекарств столичных компаний вырос за январь-апрель на 7,1%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московские производители косметики и лекарственных препаратов по итогам января-апреля 2020 года экспортировали свою продукцию на $216 млн. Это на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва по итогам первых четырех месяцев этого года стала лидером среди российских регионов по экспорту косметической и фармацевтической продукции - доля столицы в нем составляет 36%. Столичные производители косметики и лекарственных препаратов экспортировали свою продукцию в основном в страны СНГ и Прибалтики. В топ-10 импортеров также вошел Сингапур, куда была осуществлена крупная поставка столичных антибиотиков. Общий объем экспорта составил $216,6 млн, что на 7,1% больше, чем за этот же период в прошлом году", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что работать на экспорт столичным предприятиям помогает центр "Моспром". Его специалисты подбирают проверенных международных закупщиков и организовывают бизнес-миссии. В июне состоялась первая бизнес-миссия в Киргизию в формате онлайн.

"Киргизия находится на восьмом месте среди стран, в которые из Москвы поставляются косметика и лекарства. С января по апрель объем поставок этой продукции увеличился на 32%", - цитируют в сообщении руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Центр "Моспром" создал программу по стимулированию спроса на продукцию московских компаний, где задействован ряд отраслей. Это строительство, транспорт, агропромышленный комплекс, машиностроение и другие экспортно ориентированные направления. Центр помогает московскому бизнесу установить контакты с региональными поставщиками, принять участие в закупочных сессиях, а также присоединиться к работе федеральных инфраструктурных проектов.