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Колебания курса рубля
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,95 рубля

Курс евро поднялся до 81,3 рубля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Курс доллара увеличился на открытии торгов Московской биржи по отношению к рублю на 0,17%, до отметки 71,95 рубля, курс евро - на 0,08%, до 81,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:13 мск курс доллара находился на отметке 72,13 рубля (+0,42%), а курс евро - на 81,42 рубля (+0,23%).

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,21% и достиг отметки в 2829,33 пункта, а индекс РТС - на 0,5%, до 1240,89 пункта.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,43%, до 2823,02 пункта, РТС находился на уровне 1234 пункта (-1,05%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне дешевеет на 1,09% - до $42,63 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 1,18% и торговалась на уровне $40,15 за баррель.

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