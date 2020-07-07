РФ в январе - июне сократила импорт товаров из дальнего зарубежья на 6%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе - июне 2020 года снизился на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $94,12 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В том числе в июне Россия импортировала товаров на $16,407 млрд (-3,8% в годовом выражении и +9,5% к маю этого года).

По данным ФТС, в июне импорт химической продукции вырос на 25,9% по сравнению с маем - до $3,86 млрд. В том числе закупки фармацевтической продукции увеличились на 59,1%, полимеров и каучука - на 14,1%, парфюмерно-косметических товаров - на 10,9%, продукции органической и неорганической химии - на 9,8%, мыла и синтетических моющих средств - на 5,1%.

Импорт машиностроительной продукции возрос на 8,8%, составив $8,12 млрд. В том числе поставки судов и плавучих средств выросли в 2,4 раза, железнодорожных локомотивов - на 36,5%, средств наземного транспорта - на 25,8%, электрооборудования - на 17,7%, инструментов и оптических аппаратов - на 17,1%, механического оборудования - на 15,7%. При этом на 57,7% сократились поставки летательных аппаратов.

Вместе с тем в июне импорт продовольственных товаров и сырья упал на 7,8% - до $1,598 млрд. В том числе поставки растительного масла снизились на 39,5%, импорт овощей сократился на 38,1%, рыбы - на 28,3%, мяса и субпродуктов - на 15,5%, молочных продуктов - на 5,2%, сахара - на 2,6%. В свою очередь поставки алкогольных и безалкогольных напитков выросли на 26,1%, зерновых культур - на 24,6%, табака - на 2,3%, фруктов и орехов - на 2,6%.

Ввоз текстильных изделий и обуви также сократился (-4%), составив $905,2 млн. В том числе импорт готовых текстильных изделий упал на 52,5%, текстильной одежды - на 15,4%, хлопка - на 13,6%. При этом поставки обуви выросли на 84,3%, трикотажной одежды - на 59,7%, трикотажного полотна - на 30,2%, химических нитей - на 17%, химического волокна и текстильных материалов - на 0,9%.

Импорт мяса

Импорт мяса в Россию за пять месяцев 2020 года уменьшился на 30,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 117,5 тыс. тонн.

В денежном выражении этот показатель снизился на 24,3%, до $429 млн. При этом импорт свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период сократился на 3,8%, до 84,9 тыс. тонн. В денежном выражении этот показатель уменьшился на 15,1%, до $134,2 млн.

Импорт свежей и мороженой рыбы за январь - май упал 9,1% в натуральном выражении, до 155,7 тыс. тонн. В стоимостном выражении этот показатель снизился на 6%, до $443,8 млн.