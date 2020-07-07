Глава Бурятии пообещал ускорить работу по строительству моста в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 7 июля. /ТАСС/. Работа по строительству третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ будет ускорена. Об этом заявил во вторник на очередной сессии Народного Хурала (парламента) Бурятии глава республики Алексей Цыденов.

Вопрос о строительстве моста на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года подняла журналистка из республики, позже стало известно, что глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, в конце прошлого года был определен победитель тендера - строительством объекта займется зарегистрированная в Московской области компания "Хотьковский автомост". В апреле этого года республиканские власти заявили о начале работ по реализации крупного проекта и пообещали, что объект будет возведен за три года.

"Мы в контракт не могли поставить сроки меньше, чем предусмотрены в проектной документации, прошедшей экспертизу, но по разработке рабочей документации и дальше планируем ускоряться. В июне приезжал подрядчик, мы встречались, обсуждали вопрос сокращения сроков, так что, я думаю, у нас будет быстрее, чем предусмотрено контрактом. Мы сами заинтересованы ускорить сроки", - сказал Цыденов, отвечая на вопрос одного из депутатов о возможном сокращении сроков реализации проекта.

Глава региона отметил, что необходима большая подготовительная работа, связанная с перестроением системы коммуникаций на месте строительства моста. "Почему [мост] такой дорогой? Там очень много инженерной инфраструктуры, которая требует переделки, переноса или нового строительства, прежде чем к мосту вообще можно будет подойти. Это существенно влияет на сроки, - пояснил Цыденов. - То есть, там не только мост мы строим - у нас там большой вынос коммуникаций: к левому берегу идет теплоснабжение, и есть ограничения, по правому берегу идут основные канализационные коллекторы, там нужен вынос коллекторов, планируется строительство большой насосной станции".

Также, добавил глава Бурятии, на месте строительства необходима работа по организации развязок из-за проходящих железнодорожных путей Транссибирской магистрали. Общая стоимость проекта по строительству третьего моста через Уду - 7,5 млрд рублей, из них 700 млн рублей регион уже получил из федерального бюджета на разработку рабочей документации, выкуп земельных участков, перенос коммуникаций, выполнение строительно-монтажных работ.

Новый четырехполосный мост длиной 202 метра и шириной 26 метров соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, это решит проблему пробок в центральной части Улан-Удэ. Пропускная способность моста составит 18 тыс. автомобилей в час, таким образом, транспортная структура города получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки.