X5 Retail Group запустила сервис экспресс-доставки продуктов "Около"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", запустила сервис экспресс-доставки "Около", к которому в перспективе смогут подключиться другие игроки рынка доставки продуктов. Об этом говорится в сообщении компании.

"X5 Retail Group объявляет о запуске сервиса экспресс-доставки "Около" и единой технологической платформы для гиперлокального сервиса экспресс-доставки из торговых сетей X5", - говорится в сообщении.

На первом этапе планируется, отмечает компания, что технологическая платформа и сервис "Около" будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису могут быть подключены другие участники рынка еды. "Мы приняли решение о создании единой технологической платформы экспресс-доставки для всех наших форматов, которая бы выделялась на рынке и отражала особенности нашего взаимодействия с покупателем. "Около" позволит нам перейти на единую систему позиционирования и управления системой экспресс-доставки, а также создаст новые перспективы для развития онлайн-каналов Х5", - отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.

Экспресс-доставка X5 сегодня осуществляется из 439 магазинов ретейлера, представлена в пяти крупнейших городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. "Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях "Пятерочка Доставка" и "Перекресток.Быстро", доставлять заказы будут курьеры сервиса "Около". Операционная модель сервиса построена на партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке в разных городах России, в частности с опытом работы в категории продуктов питания и готовой еды, и привлекаются для исполнения заказов сервисов Х5. Все курьеры партнёров будут работать в форме под брендом "Около", - отмечает компания.

Совокупная выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru и экспресс-доставки из "Пятерочки" и "Перекрестка" в мае составила 2,37 млрд руб. (с учетом НДС), из которых 1,7 млрд обеспечил Perekrestok.ru и 673 млн сервисы экспресс-доставки. Прирост относительно апрельских показателей (1,7 млрд рублей) составил 40%, при этом продажи Perekrestok.ru выросли на 41%, а экспресс-доставок из "Пятерочки" и "Перекрестка" - на 34,6%. Онлайн-супермаркет ежедневного выполняет около 11 тыс. заказов, сервисы экспресс-доставки - 11,5 тыс.