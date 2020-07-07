Минтруд: до 5% работников останутся на "удаленке" после снятия ограничительных мер

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Каждый двадцатый трудоустроенный гражданин в России после снятия ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, останется на удаленной работе. Такой прогноз Министерства труда и социальной защиты РФ озвучила во вторник на совещании по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ в Новосибирске по видеосвязи замминистра Елена Мухтиярова.

"По прогнозам Минтруда, до 5% трудящихся останутся работать удаленно после снятия ограничительных мер, а это каждый 20-й трудоустроенный гражданин", - сказала Мухтиярова, отметив, что сегодня значительно меняется рынок труда и его условия, в связи с чем вопросы регулирования удаленной занятости особенно актуальны.

Замминистра добавила, что, согласно данным оперативного мониторинга, проведенного на портале "Работа в России", почти 6 млн человек (11% трудоустроенных граждан) в пиковые периоды нерабочих дней во время пандемии работали удаленно. По ее словам, в настоящее время, по информации мониторинга, удаленно работает порядка 9,4% сотрудников.

16 июня единороссы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. До 10 июля в регионах пройдут общественные обсуждения предлагаемых поправок.