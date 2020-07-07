ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 10,2 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 3 июля, составлял также 10,2 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период ЦБ продал на внутреннем рынке 957 млрд рублей.

Такие операции ЦБ будет осуществлять до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.