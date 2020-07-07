Исследование: доход более 70% россиян не превышает 25 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тыс. рублей, при этом у 45% граждан доход составляет 15 тыс. рублей, говорится в совместном исследовании страховой компании "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива", проведенном в июне.

При этом по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным до начала пандемии коронавируса в феврале, доля граждан с доходом до 5 тыс. рублей в месяц выросла с 6,9% в феврале до 8,1% в июне, с доходом 5-15 тыс. рублей - с 31,2% до 36,5%, а доля граждан с заработком в пределах 15-25 тыс. рублей увеличилась с 25,6% до 28,2%.

Больше всего жителей с доходом 15-25 тыс. рублей в Хабаровском крае (50%), Московской (43,8%) и Белгородской (41,7%) областях.

В то же время снизилась доля респондентов с доходом 25-35 тыс. рублей (с 15,3% до 13%), а также с доходами 35-50 тыс. рублей (с 11,5% до 8,5%) и 50-100 тыс. рублей (с 7,6% до 3,5%).

Согласно исследованию, о "значительном" снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин, а каждый десятый полностью потерял заработок.

"В ходе июньского исследования половина респондентов (50,3%) сообщили, что уровень их дохода и дохода членов их семьи с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции не изменился. В то же время у 19,7% респондентов среднемесячный доход с марта "значительно" сократился. Еще 16,5% опрошенных рассказали о "значительном" снижении уровня дохода одного или нескольких членов их семьи. Каждый десятый потерял заработок полностью", - отмечается в исследовании.