Более 43 млн кодов маркировки выдано производителям альтернативной табачной продукции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 43 млн цифровых кодов маркировки выдано производителям альтернативной табачной продукции по всему миру. Об этом сообщил во вторник оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Оператор системы маркировки "Честный знак" эмитировал более 43 млн кодов Data Matrix для альтернативной табачной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около половины кодов выдано для производимой в России продукции, еще половина - для изготовленной за пределами страны.

По данным ЦРПТ, производители из разных стран заинтересованы в работе на российском рынке. "География поставок альтернативной табачной продукции из-за рубежа обширна: это и США, и страны Латинской Америки, и Юго-Восточная Азия, и Ближний Восток, и Европа. Коды заказывают как на небольшие партии объемом в несколько ящичков, так и на миллионы единиц", - отметил руководитель группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров.

К альтернативной табачной продукции относятся сигары, сигариллы, биди, кретек, курительный, трубочный, жевательный, нюхательный и кальянный табаки. Эксперимент по маркировке этой категории товаров завершился 30 июня текущего года. С 1 июля эта продукция может производиться на территории России или ввозиться из-за рубежа только с цифровыми кодами Data Matrix.