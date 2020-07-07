Свердловский губернатор оценил экономический эффект "Иннопрома" в 3,5 млрд рублей в год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Экономический эффект от подписания соглашений на международной промышленной выставке "Иннопром", которая традиционно проходит в Екатеринбурге в июле, достигает 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе международного промышленного марафона "Иннопром" во вторник.

"Я могу сказать, что за последние 11 лет подписано более 370 соглашений на сумму более 500 млрд рублей. А с экономическим эффектом самого "Иннопрома" [сумма] ежегодно составляет почти 3,5 млрд рублей. Эти деньги идут на развитие индустрии гостеприимства, поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал он в ходе сессии "Азия и Африка".

По его словам, ежегодно Екатеринбург посещает около 50 тыс. гостей из более чем 70 стран мира. "Это люди, которые сегодня являются лидерами в своих странах именно в области промышленности, продвижения новых продуктов. И, безусловно, общение на площадках "Иннопрома" дает колоссальный эффект", - добавил глава региона.

Международная промышленная выставка "Иннопром" переместилась в онлайн-формат: платформа "Иннопром онлайн" была запущена после переноса мероприятия из-за пандемии коронавируса с июля 2020 на июль 2021 г. В 2012 году правительство России присвоило "Иннопрому" федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия, Республика Корея, Турция. Организатор мероприятия - Министерство промышленности и торговли РФ. В 2020 году выставка должна была пройти 7-10 июля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, страной-партнером в этом году была объявлена Италия.