Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. По его словам, сложнее всего придется малому и среднему бизнесу.

"Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса. Конечно, это может в большей степени касается малого и среднего бизнеса, с которым мы общаемся - там все проблемы еще впереди. Они наступят только к концу лета, осенью, может, к концу года", - сказал Дворкович.

Он добавил, что если последние два-три месяца малый и средний бизнес просто терпел и ожидал лучшего, то теперь такие компании постепенно начнут закрываться, постепенно начнется череда серьезных проблем. При этом крупные компании, по мнению представителя "Сколково", постепенно к концу лета - началу осени начнут наращивать производство, однако будут все еще очень далеки от докризисных уровней.

"А это означает, что проблемы не уменьшаются, они просто станут в моменте чуть меньше, но накопленные проблемы, большие проблемы будут копиться, и, значит, кризис никуда не денется. К сожалению, во многих отраслях это означает уход с рынка отдельных игроков, дальнейшую консолидацию и выживание только самых успешных", - сказал Дворкович. По его словам, правительство делает очень многое для поддержки бизнеса, но приоритеты "неизбежно" придется выбирать.

Международный промышленный марафон "Иннопром онлайн" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира проходит 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.