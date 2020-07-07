МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ростуризм ведет работу над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" и надеется, что документ примут до конца года. Об этом сообщила в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"По поручению руководства страны ведется работа над формированием национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Рассчитываем, что документ будет принят до конца года", - сказала Догузова.

Глава "Ростуризма" подчеркнула, что туризм - "важная и очень перспективная отрасль экономики, дающая большой синергетический эффект". "Это и повышение занятости, отдых и оздоровление наших граждан, развитие регионов, знание культуры и истории страны, приток инвестиций, имидж страны в мире, чистый несырьевой экспорт, а также прямое и косвенное влияние на десятки смежных отраслей", - указала Догузова.

В начале июня Ростуризм был передан из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства. Ростуризму переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в России, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина.

Общий бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн рублей - из внебюджетных источников, а 4,9 трлн рублей - из бюджетов регионов.