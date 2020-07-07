Минимальное пособие по безработице в 4 500 рублей сохранится до августа

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4 500 руб. до августа, затем величина минимального пособия снизится до 1 500 руб. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на сайте правительства во вторник.

"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1 500 руб. При этом минимальная величина пособия в мае-августе устанавливается в размере 4 500 руб.", - говорится в документе.

Максимальный размер пособия в 12 130 руб. для потерявших работу граждан с 1 марта 2020 года и выплата на детей в 3 000 руб., чьи родители потеряли работу с 1 марта, продлены также до августа.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более, чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.