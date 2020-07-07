Ульяновские власти создадут опытные поля для выращивания элитных семян

УЛЬЯНОВСК, 7 июля. /ТАСС/. Крестьянско-фермерские хозяйства Ульяновской области займутся выращиванием элитных семян на специальных опытных полях под контролем ученых. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"В крестьянско-фермерских хозяйствах Ульяновской области, где есть соответствующие условия, будут создаваться опытные поля для выращивания элитных семян. Сейчас Минсельхоз Ульяновской области совместно с УлГАУ (Ульяновским государственным аграрным университетом) прорабатывает такую возможность. Семена станут закупать у нашего аграрного университета", - приводятся в сообщении слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По словам губернатора, выращивание будет проходить под строгим контролем ученых. "Планируем таким фермерам выдавать повышенные погектарные субсидии и возмещать до 95% затрат на процесс. Также мы, как и планировали, введем грантовую поддержку наших ученых, которые занимаются селекционной работой и выводят новые сорта семян", - уточнил Морозов.

По информации Минсельхоза Ульяновской области, в каждом муниципальном образовании будут отбираться фермерские хозяйства, которые имеют необходимый набор сельхозмашин для соблюдения всей требований агротехники. В каждом из них создадут небольшие опытные поля около 25 га, где будут выращивать элитные семена, закупленные у аграрного университета имени П. А. Столыпина и Научно-исследовательского института сельского хозяйства. Их будут возделывать при строгом соблюдении агротехнологий и под жестким контролем специалистов научного агрокластера. Цель проекта - показать потенциал сортов сельскохозяйственных культур, выведенных в Ульяновской области.

По данным Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона, в этом году доля площади, засеваемой элитными семенами, должна составить не менее 10% от общей. В следующем году необходимо довести посевы элитными семенами до 13%. Новые сорта по Ульяновской области дают прибавку урожая не менее 10%. По данным исследований, при средней стоимости зерна 10 тыс. рублей за тонну прибавка по области может составить 1 млрд рублей.