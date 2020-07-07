Доходы от экспорта нефти из России в январе - мае упали на треть

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Объем экспорта российской нефти в январе - мае 2020 года снизился на 33% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $33,7 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический экспорт нефти за отчетный период снизился на 3% - до 104,4 млн тонн.

В мае доходы от экспорта нефти снизились почти на 19% по сравнению с апрелем - до $3,6 млрд, при этом физический объем экспорта упал почти на 12% - до 19,3 млн тонн.

Доход нефтяников

Доход от экспорта нефтепродуктов из России в мае сократился на 15% по сравнению с апрелем 2020 года - до $2,67 млрд. При этом доходы нефтяников от поставок бензина за рубеж в мае вырос на 43% - до $191 млн.

Доходы от экспорта дизельного топлива в мае снизились почти на 10% - до $1,27 млрд.

Объем экспорта нефтепродуктов в мае к апрелю снизился на 16%, до 12 млн тонн.

Доходы России от экспорта нефтепродуктов уменьшились по итогам января - мая 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 23%, до $22,2 млрд.

Доходы от экспортных продаж бензина выросли на 18%, до $1,27 млрд, дизельного топлива - снизились на 21%, до $9,9 млрд.

По данным ФТС, объем экспорта нефтепродуктов за отчетный период понизился на 1%, до 60,14 млн тонн.

Экспорт газа

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в течение января - мая 2020 года снизились на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до $9,7 млрд.

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 23% - до 73 млрд кубометров. В том числе в мае экспорт газа составил 11,9 млрд кубометров (снижение почти на 2%) на общую сумму $1,12 млрд (на 15% меньше, чем в апреле).

В 2019 году "Газпром" поставил в дальнее зарубежье (включая Китай) 199,2 млрд кубометров газа, что на 1,3% ниже, чем за рекордный 2018 год. Экспорт в страны ближнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,2% - до 37,7 млрд кубометров.

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - мае сократились от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 16% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до $3,4 млрд.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом вырос на 9% и составил 27,6 млрд куб. м.

При этом в мае экспорт СПГ составил 7,4 млрд куб. м (рост более чем вдвое по отношению к апрелю) на сумму $966 млн (рост на 66% к апрелю).

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая, в 2020 годк ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".

Экспорт электроэнергии

Доходы от экспорта электроэнергии из России в январе - мае 2020 года снизились на 56,9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года и достигли $171,5 млн.

Физический объем экспорта электроэнергии составил 4,31 млрд кВт.ч и снизился на 48,4%.

В мае экспорт электроэнергии по сравнению с апрелем этого года снизился на 35,4% - до 581,2 млн кВт.ч. Доходы от экспорта электроэнергии в мае составили $23,8 млн (-26,4%).

Экспорт угля

Экспорт Россией угля в январе - мае 2020 года снизился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $4,75 млрд.

В натуральном выражении экспорт угля сократился на 15% - до 72,25 млн тонн.

Импорт каменного угля за отчетный период упал почти на 22% - до $131,3 млн, в натуральном выражении - на 2%, до 9,2 млн тонн.