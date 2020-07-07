Профицит внешнеторгового баланса РФ за январь - май снизился на 40,4%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе - мае 2020 года составило $47,7 млрд, что на 40,4% (или $32,3 млрд) ниже показателя за аналогичный период 2019 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $135,8 млрд, сократившись в годовом выражении на 22,3%. Объем импорта снизился на 7,1% и составил $88,2 млрд.

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в январе - мае 2020 года упал на 17% - до $224 млрд.

Основой российского экспорта в январе - мае традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,1% (в январе - мае 2019 года - 65,6%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 46% (в январе - мае 2019 года - 45,7%).