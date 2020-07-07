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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п.

Как сообщили в кредитной организации, теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках спецпрограммы с застройщиками составляет 4,1%
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта", - говорится в сообщении.

Теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составляет 4,1%, а в рамках программы "Господдержка 2020" на покупку квартиры в новостройке минимальная ставка составит 2,6% с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования. В рамках программы господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке ставка будет от 1,2% с учетом скидки от застройщика в первые два года кредитования.

"Мы видим, что рынок недвижимости ожил, спрос на покупку жилья растет. Так, в июне количество заявок на ипотеку в Сбербанке увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ Сбербанка", - прокомментировал изменения ставок директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанк Николай Васёв.

В мае Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам. Тогда снижение составило до 0,8 п. п.

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