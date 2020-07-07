Минэнерго и ФАС подготовили меры по стабилизации рынка бензина и дизеля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Минэнерго, ФАС и нефтяники провели совещание, на котором договорились подготовить ряд мер по стабилизации рынка бензина и дизеля. Ведомства, в частности, рекомендовали компаниям увеличить объем реализации топлива на бирже, говорится в протоколе совещания у заместителя министра энергетики Павла Сорокина от 30 июня, с которым ознакомился ТАСС.

На прошлой неделе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена бензина АИ-95 четыре раза побила исторический рекорд, она выросла и у Аи-92. Стоимость топлива перестала расти в этот понедельник и начала постепенно снижаться.

В протоколе говорится, что для стабилизации оптовых цен на моторное топливо Минэнерго и ФАС рекомендовали нефтяным компаниям в максимально короткий срок увеличить объем реализации бензина на бирже до уровня не ниже 11% от объема производства и не ниже 7% по дизельному топливу. При этом объем должен быть на 3% выше аналогичных показателей прошлого года по всем видам нефтепродуктов.

ФАС и Минэнерго также намерены внести изменения в норматив продаж топлива на бирже, который сейчас предусматривает обязательную реализацию не менее 10% от производства бензина и 5% дизеля. 8 июля состоится согласительное совещание, а до 10 июля Минэнерго должно разработать и внести изменения в соответствующий приказ.

Из документа следует, что ФАС считает необходимым проработать вопрос увеличения минимального объема продаваемых на бирже нефтепродуктов "до 15% по автомобильному бензину, до 9% по дизельному топливу и до 7,5% по сжиженным углеводородным газам".

Другие меры

По итогам совещания ФАС также предстоит разработать проект постановления, который бы предусматривал ответственность за несоблюдения регулярной и равномерной реализации топлива на бирже. Документ будет направлен в Минэнерго.

Служба также выступает и "за исключение сделок на биржевых торгах в основную сессию между нефтяными компаниями", а также за отмену постановления правительства о введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. На бирже реализуется около 20% от общего производства нефтепродуктов в России.