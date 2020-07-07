Торговый оборот между Россией и Китаем в условиях пандемии снизился на 4,3%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Торговый оборот между Россией и Китаем планируется увеличить в два раза до $200 млрд в ближайшие годы. При этом в условиях пандемии объем взаимной торговли между двумя странами за пять месяцев 2020 года снизился всего на 4,3%, сообщил во вторник торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин на сессии "Марафон столиц. Азия и Африка" международного промышленного марафона "Иннопром онлайн".

"Год начался очень непросто. С большой тревогой мы наблюдали за состоянием наших взаимных торговых отношений, поскольку Китай - главный торговый партнер России. В последние годы взаимный товарооборот преодолел планку в $100 млрд [в год], поставлена задача достичь $200 млрд [в год]. <…> Как показывает анализ, ямы и не было [из-за пандемии]. Есть статистика за пять месяцев 2020 года, скоро будет за полгода, взаимная торговля между двумя странами снизилась всего на 4,3%, и это на фоне того, что происходило в отсутствии сообщения, нормальных перевозок, возможности подписывать контракты, выстраивать связи", - сказал Инюшин.

По его словам, более глубокий анализ показывает, что в основном снижение произошло из-за ценового фактора за счет снижения стоимости на углеводороды, а вот объемные показатели растут весь этот промежуток времени. "Более того, произошло знаковое событие за это время: поставка продуктов питания и сельхозпродукции всегда была важной статьей, но никогда не доминировала, но в этом году данное направление переместилось сразу на второе место и выросло в стоимостном выражении на 25,6% к предыдущему году. Мы наблюдаем, что развитие идет очень бурно. Этому способствовало открытие рынков по дополнительным видам продукции, в частности, по мясу", - отметил Инюшин.

Он добавил, что поставки говядины морем идут долго и начинают замещаться более скоростными поставками железной дорогой, что позволяет доставлять продукцию из России не на береговую линию Китая, а в глубь, в те регионы, которые имеют очень большое население и не получали такую продукцию в сжатые сроки. "Совсем недавно прошла первая поставка российского мяса в город Чунцин - крупнейший город на планете с более 30 млн жителей. И как только мы делаем прямую логистику, интерес к нашей продукции начинает в регионах Китая расти. Мы считаем, что региональное сотрудничество станет ключевым драйвером в 2020 году выхода из <...> провала <...> и выведет наши отношения на более высокий уровень", - резюмировал он.

Международный промышленный марафон "Иннопром онлайн" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира проходит 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.