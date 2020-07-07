Северный завоз топлива по малым рекам завершили в НАО

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Северный завоз необходимого топлива по малым рекам в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Ненецкого автономного округа (НАО) завершен. В целом мероприятия по северному завозу выполнены на 50%, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации округа.

"Необходимый объем энергоресурсов завезен по малым рекам. Топливом обеспечены Харута, Хорей-Вер, Несь, Ома, Коткино, Великовисочное, Лабожское, Чижа, Шойна, Тошвиска и Каменка", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, на сегодняшний день доставка угля в села НАО завершена на 61%, дров - на 34% и дизельного топлива - на 45%. В целом северный завоз в регионе выполнен практически на 50%.

Ранее ТАСС сообщал, что северный завоз начался в НАО раньше планируемого из-за благоприятной ледовой обстановки - 28 мая вместо 30 июня.