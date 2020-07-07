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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Песков: ведомства не советовались с Путиным, определяя размер ущерба от ЧП в Норильске

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что ему ничего не известно о контактах главы государства и руководителя компании "Норильский никель"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Профильные ведомства не советовались с президентом России Владимиром Путиным при определении размера ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, это не тема президента. Они не обязаны советоваться с президентом", - сказал он.

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Представитель Кремля также отметил, что ему ничего не известно о контактах главы государства и руководителя компании "Норильский никель", которой принадлежит аварийный объект, Владимира Потанина в связи с определением этого штрафа. "Насколько мне известно, таких контактов у них не было", - заявил Песков. При этом он подчеркнул, что ситуация остается на контроле главы государства.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 млрд рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО "Норильско-Таймырской энергетической компании".

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сам размер штрафа, пресс-секретарь указал, что "есть ведомства, которые занимаются этой ситуацией и вопросами, связанными с ущербом окружающей среде, они в соответствии с действующими законами принимают решения". Песков предложил обратиться в Росприроднадзор и Минприроды и "поинтересоваться их аргументацией".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПотанин, Владимир ОлеговичРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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