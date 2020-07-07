Власти Владимирской области обсуждают открытие зоны tax free во Владимире и Суздале

ВЛАДИМИР, 7 июля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области обратилась в Минпромторг РФ с предложением открыть зоны беспошлинной торговли tax free во Владимире и Суздале. Об этом во вторник в ходе отчета перед депутатами Законодательного собрания региона сообщил губернатор Владимир Сипягин.

В феврале 2020 года стало известно о том, что правительство РФ прорабатывает вопрос об увеличении числа точек, где можно получить чеки tax free. По словам Владимира Сипягина, вопрос о создании таких точек во Владимирской области обсуждался в ходе рабочей поездки в регион министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в начале июня.

"Инициативу озвучил я ему (Денису Мантурову) - это создание зоны tax free, такая зона существует уже, по-моему, в 11 субъектах, во Владимире и Суздале. Хочу подчеркнуть, что это даст новый импульс туристическому направлению нашей родной Владимирской области и привлечению сюда новых потенциальных инвесторов", - сказал глава региона.

С 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак). Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться системой tax free, стали Москва и Санкт-Петербург. Затем в список вошли города, принимавшие чемпионат мира по футболу 2018 года, перечень расширяется.