Песков назвал неясными перспективы возобновления в России международного авиасообщения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Перспективы возобновления в РФ международного авиасообщения неясные. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Перспективы неясные, - сказал он. - Они неясные в той мере, в какой возникают различные новые очаги вспышек [коронавируса] в Европе, в Азии, в различных городах".

По его словам, "ситуация в этом плане нестабильная, меняется изо дня в день".

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым вопрос допэмиссии этой компании, Песков сказал: "Не располагаю этой информацией, ничего не могу сказать".

В понедельник Путин и Савельев обсудили в Кремле ситуацию в авиаотрасли на фоне пандемии коронавируса. В ходе беседы президент отметил, что сроки открытия границ европейских стран для граждан России пока предсказать сложно.