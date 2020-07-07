Самолет "Байкал", который заменит Ан-2, будет монопланом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новый российский самолет "Байкал", который должен прийти на смену советскому "кукурузнику" Ан-2, будет монопланом, а его серийное производство начнется в 2023 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"По нему работа идет, никто ее не останавливал, это как раз прямая замена Ан-2. Единственное, что это будет не биплан, а моноплан - такое решение было принято конкурсной комиссией научно-технической, в которую вошли все представители эксплуатантов, разработчиков и производителей", - сказал министр.

"Мы рассчитываем, что он выйдет уже на серийное производство в Улан-Удэ в 2023 году", - добавил Мантуров.

"Байкал" будет оснащен отечественным двигателем ВК-800, который проектировщик самолета - Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) - разрабатывает совместно с "ОДК-Климов", сообщал в феврале ТАСС гендиректор УЗГА Вадим Бадеха.

"Байкал" создают для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о проектировании и запуске его серийного производства.