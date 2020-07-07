Путин обсудит влияние пандемии на работу "Почты России" с ее руководителем

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник обсудит с главой "Почты России" Максимом Акимовым деятельность этой компании.

"Президент сегодня работает в Москве, в Кремле", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, у Путина запланирована серия встреч и совещаний, из которых публичной будет беседа с главой "Почты России". Песков назвал почту одной из системообразующих отраслей. "Настолько обширная компания ["Почта России"], которая также испытывает определенные трудности в условиях пандемии, но не прекращает и не может прекратить свою работу. Все эти вопросы сегодня Акимов будет докладывать президенту Путину", - прогнозирует представитель Кремля.

Акимов возглавил "Почту России" в феврале нынешнего года, до этого занимал пост вице-премьера РФ.