Наукоград залива Ячжоу на Хайнане зарегистрировал 220 компаний по привлечению инвестиций

САНЬЯ /Китай/, 7 июля. /ТАСС/. Наукоград залива Ячжоу в южной китайской провинции Хайнань зарегистрировал уже 220 компаний по привлечению инвестиций. Как сообщила газета "Санья жибао", из них 164 предприятия были зарегистрированы с января по июнь (включительно) текущего года.

На данный момент наукоград, расположившийся к западу от города Санья, подписал уже 123 соглашения с компаниями по привлечению финансирования. В частности, 76 соответствующих договоров заключили за первые шесть месяцев 2020 года.

За полгода объем инвестиций в основные фонды технополиса - здания, технику и оборудование - составил 3,85 млрд юаней (около $544 млн). В прошлом году на территории наукограда было начато строительство необходимой базовой и сопутствующей инфраструктуры, включая школы, больницы, жилые и коммерческие зоны. В 2019 году капиталовложения в основные средства превысили 6 млрд юаней (около $857 млн).

Наукоград залива Ячжоу - часть программы властей Китая по созданию зоны и порта свободной торговли в провинции Хайнань. 11 июня местная администрация утвердила за этим научным кластером статус зоны освоения новых высоких технологий. По плану властей, технополис залива Ячжоу должен стать первоклассной зоной экономического развития, интегрирующей технологические инновации и промышленное производство.

В рамках проекта создания зоны свободной торговли на Хайнане власти КНР последовательно создают привлекательные условия для инвесторов и формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.