Эксперты ждут роста свободных площадей офисной недвижимости в Петербурге до 12%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Доля свободных площадей в сегменте офисной недвижимости Петербурга к началу 2021 году вырастет с 7,6% (II квартал 2020 года) до 12%. Такой прогноз содержится в исследовании аналитической компании JLL.

"По нашим прогнозам, в начале 2021 года средний показатель доли свободных площадей по рынку достигнет пика и составит около 12%, после чего можно ожидать постепенного сокращения. Прогнозируется затяжной период снижения объема свободных офисов по аналогии с кризисами 2008 и 2014 годов, когда восстановление рынка происходило в течение 3 лет", - приводятся в исследовании слова руководителя отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге Наталии Киреевой.

По данным JLL, во II квартале 2020 года запрашиваемые арендные ставки в офисных центрах Санкт-Петербурга не изменились и остались докризисном уровне. При этом объем свободных офисов увеличился на 1,3 п.п. до 7,6%. По итогам 2 квартала 38% всех свободных офисов приходится на два района города. В Центральном пустует около 60 тыс. кв. м офисов, а освобождают их арендаторы по причине высоких арендных ставок, которые не смогли договориться о предоставлении скидок с собственниками бизнес-центров. В Московском районе свободно около 40 тыс. кв. м офисов.

Как ранее сообщала аналитическая компания Knight Frank, объем ввода офисной недвижимости в Петербурге по итогам 2020 года ожидается на уровне 230 тыс. кв. м, но он может снизиться вдвое из-за влияния пандемии нового коронавируса на рынок.