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Иннопром онлайн 2020

Более 20 российских компаний посетили Британию в рамках проекта по переработке мусора

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт призвала страны не забывать о проблеме изменения климата при восстановлении экономики после пандемии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Представители из более чем 20 российских организаций посетили Великобританию в рамках программы по переработке отходов. Об этом во вторник сообщила посол Великобритании в России Дебора Броннерт, выступая на международном промышленном марафоне "Иннопром" в формате онлайн.

"Посольство и департамент международной торговли Великобритании активно поддерживают сотрудничество между британским и российским бизнесом в сфере экологии, - сказала она. - Одним из последних проектов стала бизнес-миссия, посвященная переработке отходов, и более 20 российских организаций посетили своих коллег в Великобритании, чтобы установить связи в этом секторе, которые сейчас активно развиваются в России".

Посол обратила внимание, что на правительственном уровне Великобритания работает над улучшением законодательства в сфере экологии, но не менее важно, чтобы люди и бизнес тоже действовали ответственно. "Мы выступаем за ответственное и экологически чистое производство. Мы понимаем, что производители являются ключевой движущей силой экономики и улучшают качество нашей жизни, однако я уверена, что производство может быть экологически ответственным и при этом экономически эффективным", - подчеркнула Броннерт.

Дипломат призвала страны не забывать о проблеме изменения климата при восстановлении экономики после пандемии. "Экономический ущерб от пандемии очень серьезный, но есть все возможности возродить экономику в лучшем виде и заложить основы для более экологического и устойчивого роста. Восстанавливая экономику после пандемии, мы не должны упускать из вида долгосрочную угрозу - изменение климата", - пояснила она.

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Иннопром онлайн 2020
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