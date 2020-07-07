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Пандемия коронавируса нового типа
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В Минкомсвязи заявили, что персональные данные больных COVID-19 не обрабатываются

Система отслеживает только контакты зараженных коронавирусом, подчеркнул замглавы министерства Олег Иванов
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Система отслеживания контактов больных коронавирусом не предполагает обработку персональных данных. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

"Мы опубликовали подробный регламент для формализации временного порядка взаимодействия госорганов и субъектов, который действовал в режиме карантина и самоизоляции, и повышения уровня информированности граждан и обеспечения прозрачности процедуры для населения. В рамках этого регламента власти на основе данных геолокации от операторов связи обменивались информацией об абонентах и их перемещении для предотвращения распространения коронавируса", - сказал он.

Иванов отметил, что в сезон отпусков, перемещения большого количества граждан документ также поможет госорганам и субъектам быть готовыми в случае необходимости использовать систему для купирования возможных очагов возникновения коронавируса. "Важно, что в рамках обмена информацией персональные данные не обрабатывались, об этом имеется заключение органа, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор)", - добавил замглавы Минкомсвязи.

Накануне Минкомсвязь разработала регламент функционирования системы отслеживания контактов больных коронавирусом. Система на основе данных о номерах телефонов с помощью геолокации будет отслеживать соблюдение режима изоляции заразившихся россиян, а также позволит отследить тех, с кем у больного были контакты продолжительностью более 5 минут.

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