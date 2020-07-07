МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июля выступит на онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon. Об этом сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В правительстве РФ подтвердили эти планы главы кабмина.

"Для нас большая честь сегодня сообщить, что к нашему "Киберполигону" присоединится председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Он выступит в самом начале и, по нашему мнению, определит основные подходы в кибербезопасности", - сказал Кузнецов.

"Да, премьер-министр выступит", - подтвердил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Конференция запланирована на 8 июля. Согласно информации на официальном сайте мероприятия, выступление главы кабмина ожидается в полдень.

Cyber Polygon является инициативой компании Bi.Zone, входящей в группу Сбербанк, и проходит при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума.