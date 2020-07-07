Кабмин выделит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице в течение лета. Об этом во вторник заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина кабмином было подписано постановление о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия.

"Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Согласно постановлению кабмина, минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тыс. рублей до августа включительно, затем величина минимального пособия снизится до 1,5 тыс. рублей. Максимальный размер пособия в 12 130 рублей для потерявших работу граждан с 1 марта 2020 года и выплата на детей в 3 000 рублей, чьи родители потеряли работу с 1 марта, продлены также до августа.

Ранее премьер-министр России сообщил, что число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в 3,5 раза с 1 апреля. Однако, по оценке главы кабинета министров, резкого роста безработицы удалось избежать.

Выплаты врачам

Правительство также выделит более 5 млрд рублей на расчет отпускных и компенсаций за отпуск медработникам, получавшим стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом.

"Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении более 5 млрд рублей врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорых, работающих по всей стране, а также сотрудникам медицинских организаций, подведомственных органам власти, всем тем, кто ежедневно продолжает работать и помогать больным с коронавирусом", - сказал Мишустин.

По его словам, это касается выплат отпускных или компенсаций за отпуск, от которого медики вынуждены были отказаться. "При их расчете будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты", - сказал премьер. "Крайне важно, чтобы права этих сотрудников тщательно соблюдались", - подчеркнул глава кабмина.

Как говорится в материалах к заседанию, эти средства будут выделены из резервного фонда кабмина. В правительстве отметил, что это позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам с учетом предоставленных им выплат стимулирующего характера.