Госдума приняла пакет законов о льготах для инвесторов в Арктике

Согласно финансово-экономическому обоснованию к основному закону пакета, документ "создаст условия для привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 28 тыс. новых рабочих мест".

Устанавливаются специальные сроки оказания муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, а также специальные сроки для отдельных административных процедур при оказании муниципальных услуг в области градостроительной деятельности: для выдачи градостроительного плана земельного участка, расположенного в Арктической зоне, устанавливается предельный срок - 10 рабочих дней. Правительству РФ предоставляются полномочия по утверждению программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, осуществляемой в Арктической зоне.

Устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним из которых будет объем капитальных вложений, а также перечень затрат, которые будут учитываться при его определении, - в частности, будут учитываться затраты на новое строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования. Устанавливаются особенности осуществления государственной экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической зоне.

Предусматривается, что управление Арктической зоной осуществляет госкомиссия по вопросам развития Арктики, состав которой определяется правительством РФ, а также уполномоченный федеральный орган (Минвостокразвития) и управляющая компания (Акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока"). Госкомиссия проводит мониторинг экономических процессов в Арктической зоне, рассматривает и принимает меры по развитию субъектов РФ и муниципальных образований в Арктической зоне и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата на этих территориях.

Под Арктической зоной РФ в пакете законов понимаются сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды РФ и территориальное море РФ, а также участки континентального шельфа РФ. Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций (в редакции первого чтения эта сумма составляла 10 млн). Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем капитальных вложений, осуществленных при реализации проекта, не превышает 25% от общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом этого проекта.

Второй закон пакета, посвященный налоговым льготам, предусматривает нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, для резидентов Арктической зоны. Устанавливается перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения такой ставки. Также документ дополняет перечень товаров, при реализации которых налогообложение по НДС производится по налоговой ставке 0%, включая в него перевозку (транспортировку) морским транспортом товаров из пункта отправления на территории РФ до пункта выгрузки или перегрузки (перевалки) товаров на морские суда в целях их дальнейшего вывоза из РФ, а также работы (услуги) по ледокольной проводке морских судов (сюда включается обеспечение безопасности плавания судов в акватории Северного морского пути).

В отношении налога на прибыль вводится отдельная категория налогоплательщиков - резидент Арктической зоны, который в целях применения пониженных налоговых ставок налога на прибыль организаций должен соответствовать определенным требованиям. Предусматривается установление нулевой ставки по налогу на прибыль организаций в части зачисления в федеральный бюджет при условии установления законом субъекта РФ пониженной ставки по налогу на прибыль организаций в части зачисления в бюджет субъекта РФ. Данные ставки налога на прибыль организаций будут применяться в течение 10 налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, при соблюдении ряда условий.

Налоговый вычет

Налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны РФ, может уменьшить сумму уплачиваемого налога, исчисленного при добыче полезных ископаемых, на сумму налогового вычета, определяемого по особой формуле. Налоговый вычет будет приняться для новых участков недр. Новым участком недр будет считаться участок, расположенный полностью в границах Арктической зоны РФ, на котором степень выработанности запасов конкретного полезного ископаемого меньше значения или равна значению 0,001 в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 года либо запасы такого полезного ископаемого отсутствуют в государственном балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на соответствующую дату. При этом отнесение участка недр к новым участкам недр и применение налогового вычета осуществляются в отношении каждого вида добытого полезного ископаемого в отдельности.

Налоговый вычет применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно.

Сумма налогового вычета определяется как величина фактически оплаченных налогоплательщиком расходов в период с 1 января 2021 года по последнее число налогового периода (включительно), в котором применяется налоговый вычет, на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, доведение таких объектов до состояния, в котором они пригодны для использования, а также расходов по договорам технологического присоединения, договорам инвестирования и иным аналогичным договорам, заключенным исключительно в отношении объектов основных средств с организациями, осуществляющими создание и эксплуатацию таких объектов. Сумма налогового вычета не может превышать 50% суммы налога, подлежащей уплате в налоговом периоде, в котором применяется налоговый вычет.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым ко второму чтению основного закона пакета поправкам, под Арктической зоной понимаются также земли и острова, которые в будущем могут быть открыты, не являются территориями иностранных государств, расположенные в Северном Ледовитом океане к северу от побережья РФ до Северного полюса в пределах между меридианом 32 градуса 4 минуты 35 секунд восточной долготы от Гринвича, проходящим по восточной стороне Вайда-губы через триангуляционный знак на мысе Кекурский, и меридианом 168 градусов 49 минут 30 секунд западной долготы от Гринвича, проходящим по середине пролива, разделяющего острова Ратманова и Крузенштерна группы островов Диомида в Беринговом проливе.

Резидентам Арктической зоны, в соответствии с бюджетным законодательством, в порядке и на условиях, которые определены правительством РФ, возмещается часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Правительство РФ в соответствии с бюджетным законодательством устанавливает иные меры поддержки резидентов Арктической зоны, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам, привлеченным в целях осуществления деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности, а также предоставление субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне.

Арктика станет больше

Как подчеркнула вице-спикер Госдумы, председатель Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера Ольга Епифанова, с принятием пакета законов земель, относящихся к Арктике, станет больше. "Изменения коснутся Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края, а также Республик Карелия и Саха (Якутия)", - сказала она.

"Много лет люди с нетерпением ждут включения их районов в Арктическую зону: ведь это и "северные" выплаты гражданам, и преференции для бизнеса. Для бизнеса в Арктике снизят резидентскую финансовую "планку" до 1 млн рублей, упростят плановые проверки, сократят таможенные процедуры. В законе отдельно оговаривается беспошлинный ввоз оборудования и вывоз готовой продукции на экспорт. И это далеко не все, поскольку закон о господдержке предпринимательства в Арктике предусматривает много возможностей для развития", - полагает Епифанова.