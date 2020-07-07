Госдума приняла закон о списании кредитов пострадавшим от COVID-19 компаниям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому кредиты на возобновление деятельности компаний, пострадавших от коронавируса и сохранивших не менее 90% числа работников, могут признаваться безнадежными к взысканию. Документ был внесен в качестве поправок ко второму чтению закона о понижении тарифов страховых взносов для участников Свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму.

"Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются суммы прекращенных перед налогоплательщиком - кредитной организацией денежных обязательств по уплате задолженности по кредитному договору при выполнении следующих условий: кредит предоставлен юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в период с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости; в отношении кредитного договора кредитной организации в 2020 и/или в 2021 году предоставляется (предоставлялась) субсидия по процентной ставке в порядке, установленном правительством РФ", - говорится в документе.

Речь идет о льготном кредите для предпринимателей по ставке 2% на возобновление деятельности.

Согласно постановлению правительства от 16 мая 2020 года, весь долг по кредиту, включая проценты, будет списан полностью, если компания функционирует, в отношении нее не введена процедура банкротства, а к 1 марта 2021 года число работников составит не менее 90% от штата по состоянию на 1 июня 2020 года. При этом на конец каждого отчетного месяца число работников не должно опускаться ниже 80% от указанного штата.