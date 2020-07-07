Кабмин выделит 320 млн рублей российским компаниям в сфере круизных перевозок

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит 320 млн рублей компаниям РФ, работающим в сфере морских и речных круизных перевозок. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на заседании кабмина.

Он отметил, что власти РФ продолжают оказывать помощь отраслям, пострадавшим от распространения коронавируса. "Сегодня по поручению президента направим 320 млн рублей на субсидии российским судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизными перевозками", - сказал он.

Премьер указал, что в текущем году эти компании находились в вынужденном простое, "период навигации получается коротким, снизилась выручка".

"Выделенные средства позволят компенсировать компаниям часть расходов по договорам лизинга", - пояснил Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин в начале июня поручил правительству выделить бюджетные ассигнования судоходным компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Речь в поручении шла о финансовой поддержке "для выплаты заработной платы работникам, уплаты страховых взносов, а также для осуществления иных обязательных платежей в целях сохранения численности работников указанных компаний в период навигации".

Позднее Минтранс РФ включил субсидии морским и речным круизным компаниям в объеме 4,7 млрд рублей в список мер поддержки транспортного комплекса на фоне пандемии "в целях сохранения основной деятельности данных организаций и численности их работников".