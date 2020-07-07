Госдума изменила порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, меняющий порядок начисления штрафов для импортеров и экспортеров за нарушения валютного законодательства, а также предусматривающий санкции за просрочку выполнения обязательств по внешнеторговому договору.

Согласно прежним нормам, российских экспортеров штрафуют за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на счет в уполномоченном банке, указывается в пояснительной записке. При этом часто эти нарушения имеют место по вине контрагента-нерезидента, резидент-экспортер повлиять на это, как правило, не может. Российским компаниям приходится вести переговоры с иностранными контрагентами, оформлять большое количество дополнительных соглашений к контрактам на "мелкие просрочки" (менее 30 дней), представлять дополнительные соглашения в уполномоченные банки для учета.

Законом уточняется величина административного штрафа за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ по контрактам с нерезидентами. Он будет составлять 1/150 ключевой ставки Центрального банка РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств, в размере от 3% до 10% суммы денежных средств, которые так и не поступили в банк в установленный срок, если контракт был заключен в рублях, или в размере от 5% до 30%, если речь идет об иностранной валюте. Данные санкции предусмотрены для граждан и индивидуальных предпринимателей. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

На сегодняшний день в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) такие разграничения в части начисления штрафов отсутствуют.

Кроме того, в отдельный состав выделяется непредставление резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций по истечении 90 дней после окончания установленного срока. Штраф составит от 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. КоАП также дополняется нормой, согласно которой невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по исполнению или прекращению обязательств по заключенному с нерезидентом внешнеторговому договору, за исключением предусмотренных законом случаев, влечет предупреждение или наложение штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 5% до 30% суммы денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента, на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.