Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже снижается второй день подряд

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) во вторник, 7 июля, снизилась на 0,5% - до 58,78 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов. 6 июля цена Аи-95 снизилась на 0,9% - до 59,09 тыс. рублей за тонну.

На прошлой неделе эта марка топлива четыре раза побила рекорд по росту стоимости.

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 7 июля снизилась на 0,6% - до 58,8 тыс. рублей за тонну. В Санкт-Петербурге топливо подешевело до 62,07 тыс. рублей за тонну (-0,2%), в Москве - до 60,35 тыс. рублей за тонну (-0,2%).

Оптовая цена топлива марки "Регуляр-92" снизилась на 0,2% - до 50,79 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с показателем 6 июля выросла на 0,12% - до 48,56 тыс. рублей за тонну, а стоимость сжиженных углеводородных газов снизилась на 0,14%, до 29,46 тыс. рублей за тонну.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. На бирже реализуется около 20% от общего производства нефтепродуктов в России.

Цена топлива на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.