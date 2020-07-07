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Госдума усилила гарантии выплат работникам при ликвидации организаций

В принятом в третьем чтении законопроекте предлагается, в частности, закрепить гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении правительственный законопроект, призванный гарантировать право работников на все положенные им по закону выплаты при ликвидации юридических лиц или сокращении штата.

В Трудовом кодексе РФ предлагается закрепить гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.

"Предлагаемые законопроектом меры позволят всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, получать на равных условиях выплаты, предусмотренные кодексом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Закон о госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается дополнить нормой, согласно которой в заявлении, представляемом в регистрирующий орган в связи с ликвидацией организации, должно быть подтверждено, что все увольняемые по этой причине работники получили причитающиеся им выплаты.

При этом в единый государственный реестр запись о ликвидации юридического лица вносится не ранее истечения предусмотренного трудовым законодательством срока обращения работников к работодателю за получением положенных им выплат.

Документ был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) РФ от 19 декабря 2018 года. Как отмечали в КС, право на получение среднемесячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на его получение.

"Пакет принятых законов позволит устранить имеющийся пробел в правовом регулировании и согласовать нормы трудового и гражданского законодательства, что обеспечит соблюдение конституционных принципов равенства и справедливости при осуществлении защиты трудовых прав граждан", - сказал журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В новость были внесены изменения (15:40 мск) - добавлены подробности.

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