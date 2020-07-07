В ФТС сообщили, что более 99% транзитных товарных партий в РФ оформляют в электронном виде

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 99% товарных партий, которые помещаются под таможенную процедуру транзита российскими таможенными органами, оформляется в электронном виде. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) России Сергей Амельянович на конференции "Контейнерный поток - 2020" в ТАСС.

"На текущий момент более 99% товарных партий, которые помещаются под таможенную процедуру транзита российскими таможенными органами, оформляется в электронном виде, то есть с использованием электронных транзитных деклараций и документов, которые заверяются электронно-цифровой подписью и несут юридическую значимость", - сказал Амельянович.

По его словам, цифровизация, безусловно, позволяет сократить бумажный документооборот и время совершения таможенных операций не только при декларировании, но и при пересечении государственной границы в пунктах пропуска. "Это дает нам возможность автоматизировать совершение всех операций, повышает качество и оперативность в принятии решений, обеспечивает возможность минимизировать негативные последствия, в том числе связанные с коррупционными проявлениями. Несомненно все эти процессы связаны и в полной мере относятся к оформлению транзитных товаров", - отметил Амельянович.