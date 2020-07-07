Госдума приняла закон об ограничении максимального займа в ломбардах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, регулирующий деятельность ломбардов в России, в частности, ограничивающий размер предельного займа.

Согласно закону, инициированному правительством РФ, размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества. Кроме того, предполагается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа, форма залогового билета будет утверждаться Банком России.

В соответствии с законом вводится запрет на использование слова "ломбард" в наименовании юридических лиц, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или которые только собираются получить статус ломбарда. Устанавливается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения этих сведений из реестра. Ломбардам необходимо будет подать документы на включение в госреестр Банка России в течение одного года. Ломбардам будут разрешены иные виды деятельности, в частности, они получат право выступать в качестве банковского платежного агента и право сдавать в аренду недвижимое имущество.

Закон предполагает продление времени работы ломбардов на три часа - до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00. Для ломбардов вводится запрет на выдачу займов под залог недвижимости.

Для однозначной идентификации поднадзорных Банку России организаций закон закрепляет требование к полному наименованию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов с обязательным использованием слова "кредитный", а также вводятся ограничения в отношении иных юридических лиц по использованию наименований и сокращений кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.

Сопутствующим законом вносятся поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие госпошлину за внесение сведений о юрлице в государственный реестр ломбардов в размере 1,5 тыс. рублей, а также исключающие взимание госпошлины в размере 300 рублей за выдачу дубликата свидетельства о внесении сведений о юрлице в государственный реестр МФО взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению были расширены полномочия Банка России по надзору и контролю в отношении сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК). Закон дифференцирует порядок представления СКПК отчетности в зависимости от численности кооператива и того, является или нет он членом СРО в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Уточняются требования к должностным лицам ломбардов. Кроме того, выдаваемый ломбардом заемщику залоговый билет должен будет содержать условия договора потребительского займа, соответствующие закону "О потребительском кредите (займе)". ЦБ наделяется полномочиями по установлению перечня сведений, содержащихся в государственном реестре МФО, в том числе сведений, которые должны быть размещены на официальном сайте ЦБ в интернете, а также сроки размещения этих сведений. Регулятор в установленном им порядке будет предоставлять любому лицу выписку из госреестра МФО или информацию об отсутствии сведений о юрлице в этом реестре. Порядок предоставления отчетности МФО дифференцируется в зависимости от того, является или нет она членом СРО в сфере финансового рынка.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования, предусматриваются переходные положения.