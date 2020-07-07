Счетная палата выявила хищения из бюджета в 2019 году на 2-3 млрд рублей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Объем похищенных из государственного бюджета средств, выявленных в ходе проверок Счетной палатой в 2019 году, составил 2-3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя в Госдуме отчет контрольного ведомства за прошлый год.

"По 2020 году хотел сказать, но пока часть этих цифр засекречена, закрыта. Поэтому пока не могу дать вам сейчас обобщенную цифру. <...> Примерно 2-3 млрд [рублей в 2019 г.] - это чистое воровство. Остальное - это нарушение процедур закупок, нарушение бухгалтерского учета, нарушения, связанные с целевым назначением, нецелевое использование", - сказал он, говоря о соотношении объема выявленных нарушений и похищенных средств.

Всего в 2019 году Счетная палата выявила нарушений на 884,6 млрд рублей, что на 112 млрд рублей больше, чем в 2018 году.