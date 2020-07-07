Госдума приняла закон о порядке контроля операций с денежными средствами

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование контроля операций с денежными средствами. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас любые операции с денежными средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы этого контроля давно не обновлялись, говорится в пояснительной записке. Поэтому принятый закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (ОПОК). По каждой такой операции организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора, считают авторы инициативы.

Закон также предусматривает список исключений для организаций, которым разрешено не предоставлять такие данные. Речь идет о некоторых некоммерческих организациях, госкорпорациях, а также ТСЖ и потребительских кооперативах. Кроме того, информацию по переводу денег некредитными организациями по поручению клиента также разрешается не предоставлять, контролю также не подлежат операции обмена юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства.

Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным - его порядок определит президент РФ.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести так называемый риск-ориентированный подход - правила и критерии отнесения деятельности организаций к определенному уровню риска будут определять надзорные органы.

В части операций, связанных с выполнением гособоронзаказа, закон снижает с 50 млн до 10 млн рублей пороговую сумму операций по второму и последующему зачислению (списанию) денежных средств в рамках операций, связанных с осуществлением расчетов по гособоронзаказу.

Поправки ко второму чтению

Согласно одобренным ко второму чтению поправкам, операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн рублей, либо превышает ее. Кроме того, контролировать операции по зачислению (либо списанию) денежных средств на счет (вклад) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма такой операции равна или превышает 600 тыс. рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, либо превышает ее.

Контролировать будут также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте), кроме того, контроль коснется и операций по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма его составляет 100 тыс. рублей и выше (аналогично и эквивалент в иностранной валюте). Кроме того, прописан порядок представления сведения об операциях с денежными средствами в уполномоченные органы от банков, МФО, профучастников рынков ценных бумаг, НПФ, страховщиков, организаторов азартных игр, операторов инвестплатформ, ломбардов и других организаций, занимающихся соответствующими операциями. Речь идет об операциях, в отношении которых у работников возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (положение вступает в силу с 1 марта 2022 года).

Обязательный контроль будет распространяться на зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица (сейчас эта норма действует только в отношении юрлиц), на выплату юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии. Устанавливаются следующие виды страхования, на выплату страховой премии по которым распространяется обязательный контроль: страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события; пенсионное страхование; страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

С 100 тыс. до 200 тыс. рублей увеличивается лимит суммы, при покупке на которую физическим лицом ювелирных изделий из драгметаллов и драгкамней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, идентификация клиента - физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после опубликования.